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Сегодня, 16:40

«Рубин» предлагает Рыбусу контракт по схеме «1+1»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Мацей Рыбус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Рубин» может подписать однолетний контракт с защитником «Спартака» Мацеем Рыбусом с возможностью автоматического продления.

В трансфере 33-летнего игрока лично заинтересован главный тренер казанской команды Рашид Рахимов, который настоял на начале переговоров с игроком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что польский защитник находится в процедуре расторжения контракта со «Спартаком». Зарплата Рыбуса в «Рубине» может составить 35 миллионов рублей в год. Также на игрока претендуют «Нижний Новгород» и «Балтика».

Рыбус перешел в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее поляк долгое время играл за «Локомотив» и «Терек».

Мацей Рыбус
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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