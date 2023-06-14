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Сегодня, 16:42

«Краснодар» хочет заработать на трансфере Сперцяна 12 миллионов евро

Алина Савинова
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Между руководством «Краснодара» и полузащитником Эдуардом Сперцяном есть договоренность о том, что футболист может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что в контракте 23-летнего игрока с «быками» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро. Однако кубанский клуб хочет выручить за своего полузащитника 12 миллионов евро, а также бонусы.

Ранее появилась информация о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке Сперцяна.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 39 матчах за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-hochet-zarabotat-na-transfere-spertsyana-e12-mln/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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