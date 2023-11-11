Руслан Нигматуллин: «Шелия совершил крутой проход, такие моменты украшают футбол»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил проход вратаря «Ахмата» Георги Шелии к штрафной площади железнодорожников в конце матча 15-го тура РПЛ. Красно-зеленые победили со счетом 2:1.

«Это очень крутой проход, у меня таких моментов в карьере не было, — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина. — Я как-то бил по чужим воротам, но именно проходы не совершал. Думаю, что Шелия очень жалеет, что «Ахмат» в той атаке не смог забить. Обычно такие моменты украшают футбол, когда происходит что-то нестандартное. Это мы и увидели сегодня, Шелия молодец, что рискнул».

«Локомотив» (24 очка) поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (12) расположился на 14-й позиции.