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Сегодня, 17:43

Рыбчинский хочет остаться в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский рассказал, есть сейчас переговоры по продлению контракта с железнодорожниками.

«Переживаний по поводу контракта нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры. Пока «Локомотив» не начинал переговоры. Есть дикое желание остаться в «Локомотиве». Я же воспитанник клуба. Был ли интерес от других клубов? Давайте пока не буду раскрывать», — приводит слова Рыбчинского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Локомотив» 10 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-ry-bchinskij-est-dikoe-zhelanie-ostat-sya-v-loko-no-peregovorov-eshhe-ne-by-lo/
Дмитрий Рыбчинский
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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