Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:16

Рыбус: «В «Спартаке» все получилось не так, как я хотел»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Мацей Рыбус назвал причины ухода из команды.

«Я не играл с ноября, но очень хотел получать игровое время. «Спартак» тоже хотел со мной договориться, потому что я не нужен был клубу. Так что мы разошлись в хороших отношениях», — приводит «РБ Спорт» слова Рыбуса.

Также он оценил период, проведенный в московской команде.

«Не все получилось так, как я хотел бы. В первом же матче с «Ахматом» я ошибся, получил красную. Не так рассчитывал начать карьеру в команде. Понимаю, что «Спартак» — это большой клуб, самый известный в России. Но претензий ни к кому не имею. Я опытный игрок, поэтому двигаюсь дальше», — добавил футболист.

Рыбус выступал за «Спартак» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 12 матчей в составе красно-белых, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. 21 июня «Спартак» расторг контракт с польским защитником по соглашению сторон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matsej-ry-bus-v-spartake-poluchilos-ne-tak-kak-ya-hotel-poe-tomu-by-lo-zhelanie-ujti/
Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Бышовец заявил, что «Зенит» может повторить рекорд «Баварии» и стать чемпионом 11 раз подряд
Рыбус: «Абаскаль говорил, что не будет на меня рассчитывать, потому что пришел Тавареш»
Малышев: «Есть большая вероятность, что стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена»
Представитель ФИФА на конференции РФС: «Надеемся, что ситуация разрешится»
Игнатьев: «Переход в «Сочи» — это не вызов. Просто хочу воплотить в жизнь все свои лучшие качества»
Советник президента РФС Каменской о календаре: «С ним всегда есть определенные сложности»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На конференции РФС выступят представители ФИФА и УЕФА

Представитель ФИФА на конференции РФС: «Надеемся, что ситуация разрешится»