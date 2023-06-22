Рыбус: «В «Спартаке» все получилось не так, как я хотел»

Бывший защитник «Спартака» Мацей Рыбус назвал причины ухода из команды.

«Я не играл с ноября, но очень хотел получать игровое время. «Спартак» тоже хотел со мной договориться, потому что я не нужен был клубу. Так что мы разошлись в хороших отношениях», — приводит «РБ Спорт» слова Рыбуса.

Также он оценил период, проведенный в московской команде.

«Не все получилось так, как я хотел бы. В первом же матче с «Ахматом» я ошибся, получил красную. Не так рассчитывал начать карьеру в команде. Понимаю, что «Спартак» — это большой клуб, самый известный в России. Но претензий ни к кому не имею. Я опытный игрок, поэтому двигаюсь дальше», — добавил футболист.

Рыбус выступал за «Спартак» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 12 матчей в составе красно-белых, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. 21 июня «Спартак» расторг контракт с польским защитником по соглашению сторон.