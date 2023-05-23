Садыгов заявил, что не жалеет об уходе Юрана из «Химок»: «Он всегда приходил на готовое»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе экс-главного тренера команды Сергея Юрана из клуба летом прошлого года.

— Не пожалели, что расстались с Сергеем Юраном в начале сезона?

— Абсолютно нет. Если хотите услышать мое мнение, то посмотрите, кого он тренировал. Какой у него опыт? Надо еще посмотреть, спасет ли он «Пари НН».

— Тем не менее в прошлом году он спас «Химки» от вылета.

— Слово «спасение» тут не применимо. «Химки» спаслись тогда, когда было подписано соглашение и клуб стал частным. При всем уважении к Сергею Николаевичу, он всегда приходил на готовое. Кого он победил в этом сезоне в «Химках»? Слабый «Пари НН», который на тот момент не успел поднять Галактионов, и «Торпедо». Вот его результаты. Если посмотреть через призму тренерского опыта, то Юрана нельзя сравнить с тем же Талалаевым или Рахимовым. Тут все очевидно.

В любом случае желаю Сергею Николаевичу удачи. Пусть у него все получится. Но мы бы с ним не продолжили работать в любом случае. Не увольнять его было нельзя.

По ходу текущего розыгрыша подмосковную команду возглавляли пять тренеров: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов (и.о.) и Андрей Талалаев, который тренирует «Химки» с апреля.