Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Садыгов уверен, что «Химки» досрочно вернутся в РПЛ: «Мы будем вне конкуренции»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» выразил уверенность, что клуб вернется в РПЛ в следующем сезоне.

— Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?

— Конечно. У нас нет конкурентов в первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильно принятые решения руководства клуба, к сожалению. Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне «Химки» досрочно выйдут в РПЛ.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 18 очками в 28 матчах. За два тура до конца сезона подмосковная команда лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге.

Футболисты &laquo;Химок&raquo;. «Не жалеем, что расстались с Юраном. В первой лиге конкурентов у нас не будет». Садыгов — о вылете «Химок»

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
57
23
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
В «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА
Садыгов — о вылете «Химок»: «Было очевидно, что все к этому идет»
«Не жалеем, что расстались с Юраном. В первой лиге конкурентов у нас не будет». Садыгов — о вылете «Химок»
Борис Игнатьев объяснил, почему дерби «Спартак» — ЦСКА получился скандальным
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Шалимов: «Ростов» не просто устал, а выдохся»
Кузьмичев допускает вариант приглашения Слуцкого в «Сочи»
Долгов считает, что Талалаев наладил игру «Химок» в обороне
«Оренбург» активировал опцию выкупа Оганесяна у «Спартака»
Нападающий «Химок» Долгов не исключил ухода из клуба после вылета из РПЛ
Агент: «Европейские клубы делают запросы по Малкому, но переговоров нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»

Мостовой заявил, что заплатит за свою тренерскую лицензию сам