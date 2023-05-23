Садыгов уверен, что «Химки» досрочно вернутся в РПЛ: «Мы будем вне конкуренции»

Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» выразил уверенность, что клуб вернется в РПЛ в следующем сезоне.

— Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?

— Конечно. У нас нет конкурентов в первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильно принятые решения руководства клуба, к сожалению. Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне «Химки» досрочно выйдут в РПЛ.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 18 очками в 28 матчах. За два тура до конца сезона подмосковная команда лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге.