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Сегодня, 17:22

Сафонов назвал трех иностранных новичков РПЛ, наиболее ярко проявивших себя

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов назвал наиболее ярко проявивших себя иностранных новичков РПЛ.

«Какой из иностранных новичков, пришедших зимой в РПЛ, пока проявил себя ярче всего, на мой взгляд? Одного не могу назвать. Мне понравился Тавареш из «Спартака», понравился защитник «Зенита» Ренан, которого все в «Реал» сватают. И Кади Боржес, забивший два гола за «Краснодар». Вот эти три человека мне понравились», — цитирует Сафонова Legalbet.

22-летний Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики». 19-летний Ренан до «Зенита» выступал в «Коринтиансе», а 26-летний новичок «Краснодара» Кади Боржес ранее играл за «Карабах».

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-nazval-tryoh-inostrannih-novichkov-rpl-kotorie/
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
Кади Боржес
Роберт Ренан
Томаш Тавареш
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