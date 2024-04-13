Салихова: «В «Спартак» нужны Осинькин и Павел Андреев, все остальное — трата денег»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мыслями о возможных кадровых перестановках в московском клубе.

«Спартаку» надо ставить главным тренером Осинькина, спортивным директором — Павла Андреева, а в академию — Ларина вместо Родионова. Все остальное — только суета и бездумная трата денег», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

13 апреля «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ. Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» примет отставку Гильермо Абаскаля, если он захочет уйти по собственному желанию. 8 апреля сообщалось, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.