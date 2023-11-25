Сарвели — о судействе в матче с «Крыльями Советов»: «Компетентные лица должны в этом разобраться»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Сложно было предположить, что ведя к 94-й минуте 3:1, мы можем упустить победу. Пенальти был же вообще на 8-й добавленной, кажется, назначен? Ну это футбол, так бывает. Как оценить судейство? Я футболист, это не мое дело. Есть компетентные лица, которые должны в этом разобраться», — цитирует Сарвели Metaratings.ru.

После окончания игры капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента главного арбитра «позором для всего футбола», а главный тренер московской команды Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».