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Сегодня, 00:17

Зделар: «Могу сказать, что это была хорошая игра»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Конечно, когда никто не забивает надо говорить, что это была скучная игра. Но я могу сказать, что это была хорошая игра. Жалко, что не забили в концовке. Мы должны подготовиться к следующей игре. Работа арбитров? Я думаю, что очень хорошо сегодня судили. Просто, если я что-то скажу, то будет штраф, но сегодня, я думаю, что судья был хороший.

Мы не думали, что сыграем так с «Ахматом». Но так получилось: две красные и поражение. Надо смотреть на следующий тур. ЦСКА больше концентрируется на игре в Кубке? Кубок очень важен для нас. У нас будет серьезная игра с «Зенитом». Команда должна подготовиться к этой игре», — сказал Зделар.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

 
Алексис Дуарте и&nbsp;Милан Гайич в&nbsp;дерби ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0). Дерби страха. ЦСКА и «Спартак» избежали худшего, но ничья — подарок конкурентам
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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