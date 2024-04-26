Зделар: «Могу сказать, что это была хорошая игра»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Конечно, когда никто не забивает надо говорить, что это была скучная игра. Но я могу сказать, что это была хорошая игра. Жалко, что не забили в концовке. Мы должны подготовиться к следующей игре. Работа арбитров? Я думаю, что очень хорошо сегодня судили. Просто, если я что-то скажу, то будет штраф, но сегодня, я думаю, что судья был хороший.

Мы не думали, что сыграем так с «Ахматом». Но так получилось: две красные и поражение. Надо смотреть на следующий тур. ЦСКА больше концентрируется на игре в Кубке? Кубок очень важен для нас. У нас будет серьезная игра с «Зенитом». Команда должна подготовиться к этой игре», — сказал Зделар.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.