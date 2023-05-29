Савин заявил, что Клотет останется в «Торпедо»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о будущем главного тренера московского клуба Жозепа Клотета.

«Не стал ли я сомневаться в Клотете? Нет. Команда потерпела семь поражений подряд, но, во-первых, все проигранные матчи были разными — например, поражение от «Оренбурга» сложно отнести к тренерскому, там к другим людям есть вопросы. Во-вторых, мы же видим работу, которая происходит семь дней в неделю с утра до вечера. И принимаем решение на основе этого. Мы понимаем, что сейчас команда все еще привыкает к требованиям, которые есть у тренера. Клотет в любом случае останется в «Торпедо» — у нас уже все запланировано, в том числе сборы. Поэтому менять мы ничего не будем», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Автозаводцы досрочно вылетели в первую лигу. Московская команда занимает последнее, 16 место, в турнирной таблице чемпионата России.