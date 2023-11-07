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РПЛ

Сегодня, 17:29

Щербаченко: «Если ЦСКА не ввяжется в борьбу за первое-второе места, то все равно не отпустит далеко лидеров»

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Щербаченко высказался о турнирных перспективах ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

«ЦСКА в силу обстоятельств и так уже сильно завис в плане результатов и набора очков. Но Федотов — системный тренер, у него очень хороший штаб. Даже те игроки, которые не являются сегодня безапелляционными футболистами основного состава, под его руководством прибавляют и набираются опыта. Плюс еще группа игроков выздоровела, и это тоже играет свою роль в том, что игра ЦСКА становится более основательной и стабильной. Если армейцы и не ввяжутся в борьбу за первое-второе места, то все равно не отпустят далеко лидеров таблицы. Потом зимой возможны определенные приобретения и улучшение игры за счет новичков. Весна расставит все по своим местам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Первое место — у «Краснодара» (31), второе — у «Зенита» (29).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005435386_scherbachenko_fedotov_umelo_upravlyaet_igroy_cska_ne_otpustit_liderov_daleko
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Федор Щербаченко
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