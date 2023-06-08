Селюк объяснил, почему верит в новость об интересе «Аякса» к Сперцяну

Известный российский агент Дмитрий Селюк оценил вероятность трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякса».

«Не слышал об этом ничего. Для Сперцяна это хорошая команда. Конечно, верим в эту новость. «Аякс» любит как раз свою молодежь растить. Но Сперцян в их вкусе, потому что он хороший, техничный игрок», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего армянина в 9 миллионов евро.