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Сегодня, 18:41

Селюк объяснил, почему верит в новость об интересе «Аякса» к Сперцяну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский агент Дмитрий Селюк оценил вероятность трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякса».

«Не слышал об этом ничего. Для Сперцяна это хорошая команда. Конечно, верим в эту новость. «Аякс» любит как раз свою молодежь растить. Но Сперцян в их вкусе, потому что он хороший, техничный игрок», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего армянина в 9 миллионов евро.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10925315-selyuk-obyasnil-pochemu-verit-v-novost-ob-interese-ayaksa-k-spercyanu.html
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
Дмитрий Селюк
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