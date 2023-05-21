Селюк опасается, что Конате и Гбамбле получили серьезные травмы

Агент Дмитрий Селюк рассказал о травмах своих клиентов, полузащитника Нене Гбамбле и нападающего Мохамеда Конате, выступающих за «Ахмат».

Оба футболиста получили повреждения в игре 28-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

«Я очень сильно расстроился травмам Нене и Конате. К сожалению, это футбол, и происходят такие единоборства. Победа «Ахмата» омрачена травмами. У грозненцев сейчас 49 очков, отстают на очко от «Спартака» и «Ростова», с кем играют в следующем матче. Если Конате и Гбамбле сыграют с «Ростовом», то они смогут победить. Но надеюсь, что и без ребят смогут выиграть. Конате без помощи не смог уйти после травмы, а он не из тех, кто кривляется. Я боюсь, что их травмы могут быть серьезными, молюсь, чтобы у Нене не было разрыва. Будем надеяться!

Мои футболисты сделали большой вклад в результаты «Ахмата» в этом сезоне, но футбол — это командная игра. Я очень рад, что Конате сумел забить одиннадцать голов и повторил рекорд лучшего бомбардира «Ахмата» в РПЛ. Я уверен, если он сыграет в оставшихся матчах, то забьет еще гол. Не зря говорят: «Ахмат» — сила», — приводит Metaratings слова Селюка.

21-летний Гбамбле забил 1 гол в 5 матчах за «Ахмат» в сезоне-2022/23, у 25-летнего Конате 13 мячей и 1 результативный пас в 28 играх.