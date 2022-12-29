Селюк рассказал об интересе к форварду «Ахмата» Конате из Европы: «Было предложение от «Црвены Звезды»

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал «СЭ» об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.

«Было предложение от «Црвены Звезды», и не только от нее. Есть разные команды европейские и не европейские, которые хотят подписать Конате. У него контракт с «Ахматом», поэтому другие команды я направляю в грозненский клуб для переговоров. А там уже руководство будет рассматривать предложения. Уверен, что Конате до конца сезона останется в клубе. Российские топ-клубы тоже хотят этого нападающего, но не у всех есть деньги. Конате — это тот нападающий, который нужен каждому клубу, выигрывает единоборства, отрабатывает везде и забивает голы», — сказал Селюк «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Контракт 25-летнего футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.