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Сегодня, 19:53

Дмитрий Селюк: «В «Химках» все проблемы из-за Юрана»

Алина Савинова
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что проблемы «Химок» начались с приходом в тренерский штаб Сергея Юрана.

«Многие говорят о том, что Юрана нужно вернуть, но в «Химках» все проблемы из-за Юрана. Он собирал эту команду, тренировал, оставив после себя такое наследие. Многие из тех, кого он набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ. В клубе случайные люди, с которых Юран, я уверен, получал деньги.

Все последующие тренеры не могут привести кого-то нового, они должны мучиться с теми, кого привел Юран, а там половину нужно просто выгнать. Так что, к Юрану должны быть вопросы", — цитирует Cелюка Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба. В августе 53-летнего специалиста отправили в отставку. До этого Юран возглавлял «Химки» дважды — в 2008 году и 2020-ом.

На данный момент подмосковный клуб с 9 очками занимает предпоследнее место в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-v-khimkakh-vse-problemy-iz-za-yurana-1395972/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Сергей Юран
ФК Химки
Дмитрий Селюк
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