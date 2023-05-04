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Сегодня, 16:10

Селюк: «Если Тюкавин не дурак, то не должен продлевать контракт с «Динамо»

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк высказался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин — единственный из российских нападающих, кто мне нравится. Если посмотрите все мои интервью, я неоднократно говорил, что было огромной ошибкой приглашать Смолова в «Динамо». Этим решением «прибили» Тюкавина. Он в 10 раз лучше Смолова. Надо ли ему уходить? Если будет приглашение из Европы, то, конечно, надо. Я считаю, что не важно какая команда. Если в «Динамо» не дураки, то захотят продлить контракт с Тюкавиным. Но если Тюкавин не дурак, то не должен продлевать», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Селюка.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.

На данный момент «Динамо» с 39 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111304_selyuk_esli_v_dinamo_ne_duraki_oni_zahotyat_prodlit_tyukavina_esli_on_ne_durak_to_ne_doljen_prodlevat
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Селюк
Константин Тюкавин
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