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14 ноября, 22:53

Селюк высоко оценил работу Рахимова и Ташуева в первом круге РПЛ

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк назвал тренеров, которые выделились среди остальных в первом круге чемпионата России-2023/24.

«В «Рубине» чувствуется работа тренера. Рахимова я бы выделил в первом круге. Потому что в московских командах все ясно, у них есть большие бюджеты, футболисты и так далее. Рахимов пришел в «Рубин», и поначалу были проблемы. Именно когда он начал уже работать, и уже видим, что пятую игру подряд «Рубин» играет на ноль. Еще бы выделил Ташуева. Все думали, что «Факел» — обреченная команда. Когда команду возглавил Ташуева, я сразу подумал, что он вытащит их. Тренер абсолютно молодец, он играет в атакующий футбол, перешел в четыре защитника и одного сместил в атаку. «Факел» набирает очки, и тут как раз Ташуев — один из тренеров, которые реально могут ставить игру», — цитирует Селюка «Евро-Футбол.Ру».

«Рубин» после 15 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. «Факел» располагается на десятой строчке, набрав 19 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005449607_selyuk_nazval_neodnoznachnyih_specialistov_pri_vyibore_luchshego_trenera_rpl_v_pervom_kruge
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
Сергей Ташуев
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