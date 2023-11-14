Селюк высоко оценил работу Рахимова и Ташуева в первом круге РПЛ

Российский агент Дмитрий Селюк назвал тренеров, которые выделились среди остальных в первом круге чемпионата России-2023/24.

«В «Рубине» чувствуется работа тренера. Рахимова я бы выделил в первом круге. Потому что в московских командах все ясно, у них есть большие бюджеты, футболисты и так далее. Рахимов пришел в «Рубин», и поначалу были проблемы. Именно когда он начал уже работать, и уже видим, что пятую игру подряд «Рубин» играет на ноль. Еще бы выделил Ташуева. Все думали, что «Факел» — обреченная команда. Когда команду возглавил Ташуева, я сразу подумал, что он вытащит их. Тренер абсолютно молодец, он играет в атакующий футбол, перешел в четыре защитника и одного сместил в атаку. «Факел» набирает очки, и тут как раз Ташуев — один из тренеров, которые реально могут ставить игру», — цитирует Селюка «Евро-Футбол.Ру».

«Рубин» после 15 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. «Факел» располагается на десятой строчке, набрав 19 очков.