Семак: «Чистяков, Алип и Ловрен готовы сыграть с «Торпедо»

10 ноября, 13:50
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, кто из игроков готов сыграть в защите в матче 17-го тура РПЛ против «Торпедо».
— Есть микроповреждения: Родригао, к сожалению, продолжает восстановление, его участие очень маловероятно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Есть и другие игроки с микротравмами, но, надеюсь, они смогут принять участие в матче.
— Как теперь будет выглядеть пара центральных защитников с учетом того, что происходит в последнее время?
— Посмотрим. А что происходит? У нас только одна травма, а Чистяков, Алип и Ловрен готовы принять участие в матче. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас — у нас есть опции, которые мы можем выбрать для того, чтобы готовиться к следующему матчу.
Матч «Торпедо» — «Зенит» пройдет 12 ноября в Москве и начнется в 16.30 мск.
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