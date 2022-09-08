Семак: «Сейчас в «Зените» травмированных нет, но кто-то может вылететь в любой момент. Надо быть готовыми»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов команды перед матчем 9-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Все игроки вернулись в обойму?

— На сегодняшний день ситуация хорошая. Отсутствуют травмированные игроки. Но все очень зыбко. В любой момент кто-то может вылететь. Мы должны быть к этому готовы.

— У «Зенита» большая нагрузка. Меняли ли вы тренировочный план?

— Конечно, обязательно. Если недостаточно времени для подготовки, то оно уделяется восстановлению. График вносит коррективы в состав и план.

— Что можете сказать об «Оренбурге»? Как оцените соперника?

— Очень интересная команда. Видна хорошая работа главного тренера. Команда играла в прошлом сезоне по одной схеме, сейчас она может перестраиваться в разные. Плюс «Оренбург» обновляется, приходят новые футболисты. Это добавляет качества, конкуренции. Команда играет здорово, создает моменты. Нас ждет интересный матч.

Матч «Зенит» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 11 сентября, начало — в 17.30 (мск).