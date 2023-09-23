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Сегодня, 12:08

Семин: «Динамо» сейчас показывает более качественную игру, чем «Спартак»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Это традиционное интересное дерби. Всегда такие матчи проходят очень эмоционально. Всегда хорошая посещаемость. Мне кажется, что «Динамо» сейчас показывает более качественную игру [чем «Спартак»]. Но это дерби, все может измениться в любой момент. Многое будет зависеть от готовности к этой игре у всех игроков. Недавнее поражение «Динамо» от «Спартака» 4:1? Это все было давно. Я думаю, что «Динамо» проанализирует эту ситуацию и сделает выводы», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.

Сергей Жуков

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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