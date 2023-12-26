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Сегодня, 21:51

Семин назвал Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал главное открытие первой половины нынешнего сезона РПЛ.

«Файзуллаев удивил своим неожиданным появлением в РПЛ, а затем покорил всех своим пониманием игры. Узбек быстро вошел в состав ЦСКА, хотя в составе клуба много более именитых легионеров на его позицию. Неизвестный парнишка приехал из чемпионата Узбекистана и сразу у нас начал играть на высоком уровне», — приводит слова Семина Sport24.

Файзуллаев стал игроком ЦСКА летом этого года. В текущем сезоне 20-летний вингер забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 18 матчах за московскую команду. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Ранее футболист выступал за «Пахтакор».

Источник: https://sport24.ru/football/news-607609-semin-nazval-fayzullayeva-glavnym-otkrytiyem-pervoy-poloviny-sezona-rpl
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Юрий Семин
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