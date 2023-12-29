Семин назвал клуб, который разочаровал его в 2023 году

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что стало для него главным разочарованием в РПЛ в уходящем году.

«Главное разочарование РПЛ на сегодняшний день — неожиданный и слабый период выступления «Сочи», их последнее место в РПЛ. Из игроков мне сложно отметить тех, кто бы мог сильно разочаровать за этот год, и сложно судить, кто из футболистов мог не играть на свой уровень», — приводит слова Семина Sport24.

«Сочи» ушел на перерыв в сезоне, находясь на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ.