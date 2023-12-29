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РПЛ

Сегодня, 14:24

Семин назвал клуб, который разочаровал его в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что стало для него главным разочарованием в РПЛ в уходящем году.

«Главное разочарование РПЛ на сегодняшний день — неожиданный и слабый период выступления «Сочи», их последнее место в РПЛ. Из игроков мне сложно отметить тех, кто бы мог сильно разочаровать за этот год, и сложно судить, кто из футболистов мог не играть на свой уровень», — приводит слова Семина Sport24.

«Сочи» ушел на перерыв в сезоне, находясь на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ.

Источник: Sport24
ФК Сочи
Юрий Семин
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