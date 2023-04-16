Семин — о матче «Ростов» — «Зенит»: «Любопытно понаблюдать за тем, как сложится эта игра»

ывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин рассказал, чего ждет от матча желто-синих в 23-м туре РПЛ против «Зенита».

«Матч «Ростов» — «Зенит» должен получиться интересным, у обеих команд большие цели, и эта игра может многое изменить. Думаю, «Ростов» навяжет борьбу «Зениту» в очной встрече, команда Карпина показывает хорошие матчи и умеет сражаться. Любопытно понаблюдать за тем, как сложится эта игра», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля, на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — 19.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Ростов» идет вторым, имея в активе 45 очков.