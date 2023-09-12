Сенников назвал слова Баринова о желании стать новым Лоськовым в «Локомотиве» преждевременными

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на слова Дмитрия Баринова, который заявил о готовности стать новым Дмитрием Лоськовым для московской команды.

«Рискует ли Баринов своими словами подставить себя, уехав в конце карьеры в «Зенит»? Даже, если не в Петербург, он может перейти в другой московский клуб и тогда уже будет другим человеком для болельщиков. Преждевременно говорить такие слова с его стороны. Я сам провел 11 лет в команде, но когда были проблемы с попаданием в состав, тогда хотелось уйти, чтобы получать игровую практику. Все бывает, но пока тебе 30 нет, ты думаешь в одном направлении, потом все может измениться. Баринов говорит о том, что он чувствует сегодня. Конечно, сейчас он всей душой за «Локомотив», он там капитан команды, и ему бы хотелось, чтобы так было дальше, но будущее никто не знает. Но и болельщикам нельзя так сильно воспринимать уход игрока через 10 лет, если вдруг что-то будет. К примеру, Фернандес был игроком ЦСКА, всей душой был за команду, но карьера так сложилась, что он перешел в «Зенит». Но все может быть, никто не застрахован, поэтому не стоит обижаться. Баринов опирается на чувства, которые у него сегодня, поэтому так и говорит. Он же не знает, что будет через пять лет», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. На счету полузащитника 9 голов и 13 результативных передач в 192 матчах.