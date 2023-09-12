Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:20

Сенников назвал слова Баринова о желании стать новым Лоськовым в «Локомотиве» преждевременными

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на слова Дмитрия Баринова, который заявил о готовности стать новым Дмитрием Лоськовым для московской команды.

«Рискует ли Баринов своими словами подставить себя, уехав в конце карьеры в «Зенит»? Даже, если не в Петербург, он может перейти в другой московский клуб и тогда уже будет другим человеком для болельщиков. Преждевременно говорить такие слова с его стороны. Я сам провел 11 лет в команде, но когда были проблемы с попаданием в состав, тогда хотелось уйти, чтобы получать игровую практику. Все бывает, но пока тебе 30 нет, ты думаешь в одном направлении, потом все может измениться. Баринов говорит о том, что он чувствует сегодня. Конечно, сейчас он всей душой за «Локомотив», он там капитан команды, и ему бы хотелось, чтобы так было дальше, но будущее никто не знает. Но и болельщикам нельзя так сильно воспринимать уход игрока через 10 лет, если вдруг что-то будет. К примеру, Фернандес был игроком ЦСКА, всей душой был за команду, но карьера так сложилась, что он перешел в «Зенит». Но все может быть, никто не застрахован, поэтому не стоит обижаться. Баринов опирается на чувства, которые у него сегодня, поэтому так и говорит. Он же не знает, что будет через пять лет», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. На счету полузащитника 9 голов и 13 результативных передач в 192 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-slova-barinova-o-zhelanii-stat-novym-loskovym-v-lokomotive-prezhdevremenny-283619/
Дмитрий Баринов
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая устроила скандал в самолете
Прогноз Коваленко на сезон: «Зенит» — чемпион, «Спартак» — вне тройки
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Масоэро — о 16 трансферах «Пари НН»: «Все знают, что происходит в команде»

Шикунов считает, что «Зенит» своими трансферами издевается над РПЛ