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Сегодня, 15:51

Сенников считает, что по итогам чемпионата ЦСКА займет второе место

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Дмитрий Сенников рассказал, у какой команды наибольшие шансы занять второе место в РПЛ.

«Матчи складываются непредсказуемо. Все думали, что «Ростов» сбавит обороты во второй части чемпионата, будет все ниже и ниже, особенно после матча с «Локомотивом», который крупно выиграл. Но мы видим, что южане становятся все крепче. Матчи показывают, что они, наверное, одни из главных претендентов на серебро. Но также набрал ход ЦСКА. Армейцы здорово проводят вторую часть чемпионата. А вот «Спартак» сейчас самый нестабильный. ЦСКА будет вторым, «Ростов» — третьим, «Спартак» — четвертым», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

На данный момент второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ростов» (50 очков). Третьим идет «Спартак» (49 очков). На четвертой строчке расположился ЦСКА (48 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005106411_sennikov_po_itogam_chempionata_cska_budet_vtoroy_rostov_-_tretiy_spartak_-_chetvertyiy
Дмитрий Сенников
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ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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