Сенников: «Спартаку» уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников рассказал, кого считает фаворитом в матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

«Спартак» — явный фаворит этой встречи. Понятно, что «Пари НН» будет стараться сдержать атакующий напор соперника. «Спартаку» уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом. Конечно, красно-белые постараются более убедительно выиграть. Вряд ли нас ждет открытый характер игры. «Пари НН» — стабильная команда. «Спартак» не сможет победить только на классе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» пройдет 22 октября и начнется в 14.00 по московскому времени. Клуб из Нижнего Новгорода на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ (17 очков), красно-белые расположились на строчку ниже (17).