Тарханов уверен, что «Пари НН» создаст проблемы «Спартаку» в матче РПЛ



Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

«Пари НН» точно создаст проблемы «Спартаку». Сужу, по крайней мере, в том числе по последним играм нижегородцев. Не зря команда сейчас идёт в верхней части турнирной таблицы. Юран собрал боеспособный коллектив, руководство осуществило качественные трансферы. В этом сезоне я жду многого от клуба из Нижнего Новгорода», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» пройдет 22 октября и начнется в 14.00 по московскому времени. Клуб из Нижнего Новгорода на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ (17 очков), красно-белые расположились на строчку ниже (17).