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Судейство

Сегодня, 18:09

Лапочкин — о встречах Мажича с клубами РПЛ: «Правильнее было бы пообщаться перед началом сезона»

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Футбольный арбитр Сергей Лапочкин поделился мнением о встречах руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича с клубами РПЛ перед стартом сезона.

«Безусловно, такие встречи очень полезны. Мажич рассказывает о тонкостях правил, что позволяет тренерам выработать тактику, понять, как можно играть, а как — нет. В каких случаях будет нарушение правил, за что показывают желтые карточки, назначают пенальти. Все-таки книжка с правилами — это одно, а наглядная презентация с общением — другое. В то же время прошло уже 14 туров, это довольно большой срок, чтобы проводить подобные мероприятия. Правильнее было бы пообщаться перед началом сезона, чтобы у команд сразу было понимание по спорным моментам», — приводит слова Лапочкина РИА «Новости».

Судейский корпус во главе с Милорадом Мажичем уже провел встречу с футболистами и тренерскими штабами «Динамо», «Спартака», «Крыльев Советов» и «Краснодара», после зимней пазы запланированы семинары с другими российскими клубами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231108/lapochkin-1908174244.html
РПЛ
Милорад Мажич
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