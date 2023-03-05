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Сергей Наталушко: «Очень рад, что мой рекорд кто-то побил. Лебеденко — красавец!»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Сатурна» Сергей Наталушко, который до сегодняшнего дня был самым возрастным автором гола в РПЛ, отреагировал на то, что его рекорд был превзойден.

«Наконец-то кто-то это сделал, ха-ха. Очень рад, что мой рекорд кто-то побил. Рекорды для того и существуют, чтобы постоянно их превосходить. Только положительные эмоции от этого. Лебеденко — красавец! Помню себя в этом возрасте и могу сказать, что это большая работа над собой. Ты должен быть всегда в форме и не должен позволять себе расслабляться. Голы просто так не даются, поэтому Лебеденко явно старается и делает все, чтобы быть в форме в таком возрасте», — приводит Sport24 слова 62-летнего ветерана.

Наталушко в 2000 году, выступая за «Сатурн», забил гол в ворота «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней. Его достижение превзошел нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко, забивший «Краснодару» в матче 18-го тура РПЛ в возрасте 39 лет и 282 дней (2:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-natalushko-ochen-rad-chto-moy-rekord-kto-to-pobil-tolko-polozhitelnyye-emotsii-ot-etogo-lebedenko-krasavets
Игорь Лебеденко
Футбол
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