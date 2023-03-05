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Представитель Тюкавина — о будущем футболиста: «Что будет завтра, не могу сказать. Никогда не говори никогда»

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о положении футболиста в московском клубе.

«У каждого болельщика есть свое мнение. У нас свое мнение. Костя выходит на поле, забивает — свое дело делает. Что будет завтра, не могу сказать. Никогда не говори никогда. Какие-то моменты мне тоже не нравятся. Но каждый раз повторяться и жаловаться... Есть тренер в команде, Йоканович в Англии работал. Ему виднее. Такие вопросы лучше тренеру задавать болельщикам. Есть тренировочный цикл. Тюкавин выходит на тренировки и все выполняет. Режим соблюдает. Выходит на 20 минут — забивает, на 10 — забивает. К нам какие вопросы?» — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

В матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0) 20-летний Тюкавин отметился забитым голом. Контракт футболиста с московским клубом клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nikogda-ne-govori-nikogda-predstavitel-tyukavina-o-vozmozhnom-perekhode-v-zenit
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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