Представитель Тюкавина — о будущем футболиста: «Что будет завтра, не могу сказать. Никогда не говори никогда»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о положении футболиста в московском клубе.

«У каждого болельщика есть свое мнение. У нас свое мнение. Костя выходит на поле, забивает — свое дело делает. Что будет завтра, не могу сказать. Никогда не говори никогда. Какие-то моменты мне тоже не нравятся. Но каждый раз повторяться и жаловаться... Есть тренер в команде, Йоканович в Англии работал. Ему виднее. Такие вопросы лучше тренеру задавать болельщикам. Есть тренировочный цикл. Тюкавин выходит на тренировки и все выполняет. Режим соблюдает. Выходит на 20 минут — забивает, на 10 — забивает. К нам какие вопросы?» — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

В матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0) 20-летний Тюкавин отметился забитым голом. Контракт футболиста с московским клубом клубом рассчитан до лета 2024 года.

