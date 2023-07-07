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Сегодня, 11:15

Семак раскритиковал календарь чемпионата России и Кубка страны

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о календаре нового сезона.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня — на четвертый. Думаю, все тренеры меня поддержат. В такой ситуации, как сейчас, тренеры вынуждены расставлять приоритеты и производить ротацию состава. А приоритет — всегда чемпионат», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

6 июля были опубликованы расписания первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России и первых семи туров чемпионата России сезона-2023/24.

22 июля, в субботу, сине-бело-голубые сыграют против «Пари НН» в матче первого тура РПЛ. Начало встречи — в 15.15 по московскому времени.

Сергей Семак. Семак подтвердил заинтересованность «Зенита» в подписании Марио Фернандеса

В сезоне-2022/23 команда Семака стала чемпионом России в пятый раз подряд. «Зенит» обеспечил себе чемпионство за четыре тура до конца РПЛ, набрав 64 балла.

Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности

Сергей Семак
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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