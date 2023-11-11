Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что команда хорошо провела концовку матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

— Великолепную провели концовку, думаю, многие с этим согласятся. Почему, на ваш взгляд, «Зениту» не удалось провести так весь матч?

— Потому что мы играли против «Краснодара» — команды, которая умеет обороняться и играет очень дисциплинированно. Если вы посмотрите предыдущие матчи, с той же «Балтикой»... Пока команды хорошо физически двигаются, перемещаются, все зоны закрывают, очень сложно создавать моменты. Как правило, в концовке, когда сил остается меньше, уже возникают моменты, больше зон свободных, больше ошибок у игроков, потому что наступает некий период утомления. Думаю, невозможно весь матч играть с «Краснодаром» так, как мы играли последним 20-30 минут. По крайней мере, против этого «Краснодара». Уже другие матчи, где команды будут не так выглядеть, касаемо организации игры, может и можем. По сегодняшнему матчу так, я думаю, что играли неплохо, но сама по себе игра, учитывая то, что команды достаточно надежны в обороне, моментов минимум.

— Если разобрать момент с пропущенным голом, из-за чего так получилось, что пропустили? Травма Кассьерры в концовке насколько серьезная, сможет ли он играть в следующем матче, который будет после большого перерыва?

— Что касается пропущенного мяча, обычно бывает, что это серия ошибок: кто-то невовремя сместился. Но я думаю, защитникам нужно было перестроиться, Родригао нужно было сопроводить открывание. Это, наверное, главная ошибка. Все-таки немножко задержался, может быть, неправильно среагировал и чуть запоздал, дал возможность ему пробить. В таких случаях защитник должен не дать атакующему игроку развернуться и пробить — выдавить его. Это небольшая ошибка, которая привела к пропущенному мячу. Первый момент был, когда в первом тайме фланговые передачи были и били головой, проиграли единоборство наверху у наших ворот, и второй момент — два таких эпизода, в которых мы немножко недоработали. Но опять же, ничего страшного, нужно было еще забивать и играть. Не позволяя сопернику создавать моменты практически невозможно, потому что футбол — это игра ошибок.

Что касается Кассьерры, посмотрим. Он почувствовал спазм. Насколько это спазм или какое-то микроповреждение, нам только предстоит узнать. В ближайшее время постараемся сделать ему УЗИ или снимок МРТ, чтобы быстро принять решение. Потому что в случае какого-либо повреждения, чтобы ему не нужно было лететь просто так в сборную.

— В конце матча, когда мяч летел за боковую линию к вам, вы вскочили со скамейки и постарались как можно быстрее ввести его в игру. Редко можно увидеть такие эмоциональные всплески у вас. Чувствовали, что победа может наступить?

— Видите, откуда ноги растут. Чуть-чуть каждый журналист от себя чего-то добавит. Я не вскакивал, я же стоя все время смотрю, практически никогда не сажусь. Я стоял, мяч полетел. Конечно, любой тренер, особенно главный тренер, должен всегда находиться в игре, постоянно куча информации, которая должна обрабатываться в мозгу. Естественно, нам нужно было забивать и побеждать. Поэтому мы пытались по-максимуму ускорить игру, чтобы было меньше пауз и временных затяжек.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. В следующем туре команда 25 ноября примет «Сочи».