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Сегодня, 15:25

Силкин: «Даже «позорный» «Спартак» — самый сильный соперник для «Динамо»

Роман Зобнин и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением с «СЭ» о предстоящем матче бело-голубых против «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

«Даже «позорный» «Спартак» — самый сильный соперник для «Динамо», всегда им был. На поле будет битва. Футбол не будет закрытым, ни в коем случае, а результат... Черт его знает. Проблемы и у тех и у других, но игра как минимум будет интересной», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками. «Спартак» с 32 баллами располагается на шестом месте.

Встреча команд пройдет 7 апреля на «ВТБ Арене».

(Константин Передерий)

Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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