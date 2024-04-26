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Сегодня, 12:45

Ташуев: «Я взял команду на последнем месте, когда все уже похоронили нас. Но мы смогли подняться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» подвел итоги своей работы в воронежском клубе.

«Я взял команду на последнем месте с 4 очками. В прессе все уже похоронили нас и отправляли на вылет. Вместе с ребятами и клубом мы смогли поднять команду и демонстрировали достаточно смотрибельный футбол. Мне об этом говорили даже зарубежные специалисты. Надеюсь, что у «Факела» все будет хорошо и команда будет оставаться такой же», — сказал Ташуев «СЭ».

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера по семейным обстоятельствам. 65-летний специалист возглавлял команду с сентября 2023 года.

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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