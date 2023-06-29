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Юран: «Не радовался вылету «Химок». Жаль болельщиков»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заметил: играя против «Сочи», не думал, что может отправить в первую лигу свой бывший клуб — «Химки».

— Что произошло с «Пари НН» во втором тайме матча с «Сочи», когда ваша команда забила четыре безответных гола?

— Считаю, мы и в первом тайме смотрелись неплохо. Но ребята были какими-то скованными, зажатыми. Поэтому сказал парням, что им нужно делать все так же легко и свободно, как у них получается на тренировках. Заметил, что по игровой дисциплине и концентрации у меня к ним вопросов нет. Они меня услышали. Ну и пошло-поехало. Забили четыре, создали еще немало моментов. То есть тут на первый план вышла психология.

— Разгромив «Сочи», вы тем самым отправили «Химки» в первую лигу. Испытали удовлетворение оттого, что поквитались с клубом, который отправил вас в отставку в начале сезона?

— Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода. Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду. Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент. Я уже забыл про ту историю. Обижаться — удел слабых. Двигаюсь вперед. Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал.

Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. В августе того же года специалист был отправлен в отставку после четырех туров чемпионата России-2022/23.

Сергей Юран и&nbsp;Дмитрий Парфенов. «Обещал, что «Пари НН» не вылетит, — мы это сделали. Вот только «Спартак» нас подвел». Интервью Сергея Юрана

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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