Юран о матче «Пари НН» со «Спартаком»: «Парни бились, понимали, что проиграть нельзя!»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил ничью со «Спартаком» (0:0) в 29-м туре РПЛ-2022/23.

— Что тогда чувствовали после гостевой ничьей со «Спартаком»?

— Удовлетворение. Гордость? Это слишком громкое слово в данном случае. Да, «Спартак» — флагман нашего футбола. Всегда приятно сыграть с таким соперником. Ничья на поле москвичей — хороший результат. Порадовался за парней. Они бились, жили этой игрой. Нам точно нельзя было проигрывать. Ребята с запредельной самоотдачей выполнили установку. Даже могли победить. В итоге ничья. Было приятно. Значит, наши мысли, слова до матча дошли до подопечных. Не забывайте еще и о том, что «Спартаку» три очка нужны были как воздух. Красно-белые боролись за второе место.

В общем, сделали тогда шаг к тому, чтобы избежать стыков. К сожалению, в последнем туре «Спартак» нас подвел, проиграв «Крыльям» (улыбается). А так бы мы остались в РПЛ напрямую. Ну ничего. Победили в стыках.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге команда победила «Родину» (3:0, 0:2).