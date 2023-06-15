Шарифи сравнил уровень коррупции в судействе в России и в Европе

Бывший правый защитник «Штурма», «Амкара» и «Факела» Наим Шарифи сравнил уровень коррупции в судействе в России и в Европе.

«Вопросы к судьям есть во многих странах Европы, а не только в России. Если брать Австрию, то на это жалуются уже и тренеры команд. Недавно тренер «Штурма» сказал, что пора Федерации поменять отношение к арбитрам, потому что они не получают достаточное количество денег, чтобы заниматься только судейством. Они не могут концентрироваться на этой профессии, занимаются еще чем-то другим. Ошибки, конечно, есть, но они не обсуждаются так, как в России. В России «Спартак» всегда думает, что против него заговор, а «Зенит» якобы контролирует весь судейский корпус. В России действительно острая проблема не только в квалификации арбитров, но и что у них мало опыта международного судейства. К тому же судьи находятся под большим давлением. Если они судят «Спартак», то можно ждать скандал или разговоры о снятии с чемпионата. В России часто бывают коррупционные схемы, заряжают судей. Проблема острая. В Европе вообще нет таких разговоров, что кто-то купил судью. В Европе коррупции мало, а судью если и критикуют, то только за обычную ошибку», — приводит слова Шарифа Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 РПЛ чемпионом России стал «Зенит», набравший 70 очков. Второе место занял ЦСКА с 58 очками в 30 матчах.