Шикунов заявил, что в борьбе за первое место в РПЛ вообще нет никакой интриги

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился ожиданиями от игры 23-го тура с «Зенитом».

«В борьбе за первое место нет никакой интриги вообще. Интрига в чемпионате в целом? В целом, за второе место — обострится, да. Заслуженно ли «Ростов» идет на втором месте? Он идет на втором, значит, заслуженно. Люди же набрали эти очки, люди выигрывали. У кого-то, может, состав сильнее, но игра этих команд нестабильна. В «Ростове» же все идет нормально, раз они по максимуму набирают очки. «Зенит» — чемпион, а второе и третье место распределят «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Почему не «Динамо»? «Динамо» в ужасном состоянии, с ужасной игрой, отставание уже слишком большое. Им тяжело будет достать лидеров, осталось-то девять туров. При той игре, которая сейчас у «Динамо», шансов нет», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 22-го тура «Ростов» занимает второе место, а «Зенит» — первое. Команды сыграют между собой уже в 23-м туре, начало — в 19:00 мск.