Шитов летом может перейти в «Локомотив»

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов этим летом может перейти в «Локомотив». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно о том, что железнодорожники не собираются продлевать контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Как отмечает источник, Шитов может прийти ему на замену.

19-летний Шитов является воспитанником «Спартака». С 2022 года он выступает за «Крылья Советов». В текущем сезоне футболист провел 29 матчей в составе самарского клуба и отметился двумя забитыми голами.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 25 туров. «Крылья» идут на 12-й позиции, имея в активе 25 очков.