Шпинев: «Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив». Это их последний матч за клуб»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, заявил «СЭ», что игроки покинут клуб в летнее трансферное окно.

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — сказал Шпинев «СЭ».

В последнем, 30-м туре РПЛ "Локомотив" победил "Балтику" со счетом 3:1. Миранчук отметился голом на 8-й минуте встречи. Железнодорожники набрали 53 очка и заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.