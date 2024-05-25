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Сегодня, 21:10

Шпинев: «Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив». Это их последний матч за клуб»

Шпинев сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив»
Артем Бухаев
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, заявил «СЭ», что игроки покинут клуб в летнее трансферное окно.

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — сказал Шпинев «СЭ».

В последнем, 30-м туре РПЛ "Локомотив" победил "Балтику" со счетом 3:1. Миранчук отметился голом на 8-й минуте встречи. Железнодорожники набрали 53 очка и заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.

Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
35
16
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