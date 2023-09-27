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Шунин: «Стараюсь уходить с футбольного поля последним, а приходить первым»

Руслан Минаев
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о своем подходе к тренировкам. Он выступает за основной состав команды с 2007 года.

«Сейчас молодежь другая. Мне просто всегда все давалось через работу. Я очень много тренировался и мне все воздавалось. Кто-то боеле талантливый и ему не нужно тренироваться так много. Я стараюсь уходить с футбольного поля последним, а приходить первым. Мне это помогает. Мне сложно говорить про мотивацию, а ее всегда стараюсь находить», — сказал Шунин в беседе с колумнистом «СЭ» Ильей Казаковым в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

36-летний вратарь за карьеру принял участие в 355 матчах за «Динамо», пропустил 396 мячей и 123 раза сыграл на ноль.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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