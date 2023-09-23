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Сегодня, 16:20

Силкин: «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму и переживает не лучшие времена»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями в преддверии матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

«Понятно, что железнодорожники сейчас переживают не лучшие времена, и нет команд, которые пройдут сезон без спадов. «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму. Но любая серия рано или поздно заканчивается», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Силкина.

Также он оценил шансы «Ростова» в матче против ЦСКА.

«До матча они есть у любой команды. Можно играть плохо, иметь один момент и победить. А потом все будут говорить, объективно это или нет. Кто первым использует ошибку соперника, у того и будет преимущество», — добавил специалист.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 24 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени. «Ростов» сыграет с ЦСКА в этот же день в 19.00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005350327_silkin_zenit_potihonku_vyikarabkivaetsya_a_lokomotiv_tolko_popal_v_etu_yamu
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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