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Судейство

Сегодня, 16:21

Силкин раскритиковал судейство в матче «Факел» — «Динамо»: «Как можно было поставить такой пенальти?»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче между «Факелом» и бело-голубыми (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Повлияло ли качество газона на исход встречи? Не поле повлияло на результат матча, а судья. Как можно было поставить такой пенальти? Две команды вышли, они готовились к игре. У кого-то игра получается, у кого-то нет, а судья берет и ставит пенальти! Ну какой пенальти, когда руки за спиной у защитника? Как можно ставить этот пенальти? И где этот ВАР? Такое впечатление, что у нас как все было, так и осталось. Что касается поля, у нас весь тур такой газон был. Вы вспомните, какое поле было у «Балтики» в матче со «Спартаком». А в Воронеже поле никогда не отличалось качеством, даже когда снега было», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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