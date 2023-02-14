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Сегодня, 14:44

Силкин заявил, что до чемпионства «Динамо» еще очень далеко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах на чемпионство команды в ближайшее время.

«Конечно, все болельщики «Динамо» этого хотят, но предпосылок к этому пока что нет. Сейчас всем командам будет тяжело прервать гегемонию «Зенита» в нашем футболе. Лео — очень позитивный парень, настоящий профессионал, но, думаю, пока «Динамо» до чемпионства очень далеко», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» в 17 матчах набрало 29 очков и ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-do-chempionstva-dinamo-ochen-daleko-net-predposy-lok-k-e-tomu/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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