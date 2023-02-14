Силкин заявил, что до чемпионства «Динамо» еще очень далеко

Сегодня, 14:44
Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах на чемпионство команды в ближайшее время.
«Конечно, все болельщики «Динамо» этого хотят, но предпосылок к этому пока что нет. Сейчас всем командам будет тяжело прервать гегемонию «Зенита» в нашем футболе. Лео — очень позитивный парень, настоящий профессионал, но, думаю, пока «Динамо» до чемпионства очень далеко», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
«Динамо» в 17 матчах набрало 29 очков и ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.