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Сегодня, 21:57

Сильянов заявил, что игроки «Локомотива» недовольны результатом матча с «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Мы скорее недовольны. Потому что у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Думаю, что нам просто не повезло реализовать свои моменты. Поэтому и счет получился 0:0», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сильянова.

На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Локомотив» с 20 очками идет на 3-й строчке. В 13-м туре РПЛ железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова», а бело-голубые на своем поле примут «Урал».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005401471_silyanov_nam_ne_povezlo_realizovat_svoi_momentyi_myi_nedovolnyi_rezultatom
Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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