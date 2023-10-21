Представитель Дзюбы назвал вопиющей ошибкой непоказанную красную карточку Фернандесу: «Артему было очень больно»

Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии игрока после столкновения с защитником «Динамо» Роберто Фернандесом у штрафной площади.

«Что касается Артема, то степень повреждения не знаю, это надо узнавать в клубе. Видимо, будут какие-то обследования. Очевидно, что ему было очень больно в том эпизоде. Защитник, я так понимаю, попал в нерв. Артем никак не мог удержаться на ногах, поэтому падение ввиду контакта с игроком не было умышленным со стороны нападающего. На мой взгляд, это вопиющая ошибка всего судейского корпуса этого матча», — сказал Гольдман «СЭ».

Представитель нападающего также высказался о возможной подаче «Локомотивом» запроса в ЭСК РФС по этому эпизоду.

«Повторюсь, вдвойне вызывает недоумение решение ВАР, которые имели возможность посмотреть повтор с разных точек и убедиться, что там действительно было касание со стороны защитника, которое повлияло на эпизод. Стопроцентный фол. „Локомотив“ сам решит, подавать ли запрос в ЭСК РФС, но от этого результат матча уже не изменится, хотя, возможно, мог бы, в случае удаления. К сожалению, у нас судейские ошибки становятся тенденцией, это немного расстраивает», — добавил Гольдман.

«Локомотив» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке.