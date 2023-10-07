Сиссе заявил, что в «Урале» поддержали Ишкова после двух незабитых пенальти в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе прокомментировал два незабитых пенальти однолкубника Ильи Ишкова в матче с «Локомотивом» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

18-летний полузащитник дважды не сумел реализовать одиннадцатиметровый во втором тайме. Первый удар отразил Лантратов, но арбитр матча Сергей Карасев после подсказки ассистентов назначил повторный удар, который снова отбил голкипер «Локомотива».

«Поддержали ли Ишкова? Конечно, вся команда поддержала его. Он молодой игрок, ему еще нужно много работать. Надеюсь, что этот случай станет для него стимулом работать еще больше», — цитирует Сиссе «РБ Спорт».

В концовке встречи Ишкова, вышедшего на поле после перерыва, заменили на Егора Филипенко. Ишков после обратной замены заплакал на скамейке.