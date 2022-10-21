Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»

Помощник главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович будет руководить командой в матче 14-го тура РПЛ против «Химок».

Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

20 октября КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а главного тренера ЦСКА Владимира Федотова — на два (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23) за перепалку во время матча ЦСКА — «Спартак» (2:2). Также оба специалиста были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).